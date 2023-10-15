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شاهد.. مدرب يرتكب المحظور

الرياضة

شاهد.. مدرب يرتكب المحظور
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تعرض كيث ميلين المدير الفني لنادي غيلينغهام للطرد بسبب تصرفه الغريب خلال مباراته أمام فريق والسال (1-4) أمس السبت، ضمن دوري القسم الثالث الإنجليزي "League Two".

وقام كيث ميلين بعرقلة جناح فريق والسال، توم نوليز، الذي حاول تنفيذ رمية جانبية بسرعة، قبل أن يسقط على الأرض متعثرا بقدم المدرب، كما يظهر في مقطع فيديو انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ولم يتردد حكم الساحة، تشارلز بريكسبير، في إشهار البطاقة الحمراء في وجه المدرب ميلين، وطرد من أرضية الملعب.

المصدر: منصات التواصل الاجتماعي 

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