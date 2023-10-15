بيع أغلى تذكرة في تاريخ الدوري السعودي.. فمن هو صاحب التذكرة "الذهبية" ولأي فريق وما ثمنها؟

أعلن نادي الشباب بيع أغلى تذكرة في تاريخ دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين في الموسم الحالي (2023-2024)، وذلك قبل انطلاق منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

ويواجه نادي الشباب ضيفه الطائي يوم السبت المقبل، في ختام مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي، الذي يبدأ يوم الجمعة المقبل.

وقال نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، إنه النادي باع تذكرة بقيمة مليون ريال سعودي، هي الأغلى في تاريخ الدوري، لصالح الأمير عبد الرحمن بن تركي بن عبد العزيز.

بقيمة "مليون ريال" التذكرة الأغلى في تاريخ الدوري السعودي..

بإسم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن تركي بن عبدالعزيز



🏟️🔥🎟️ pic.twitter.com/g4J6BxhsX6 — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) October 14, 2023

وعلق محمد المنجم، رئيس نادي الشباب، على الأمر، قائلا: "الأمير عبد الرحمن بن تركي داعم للنادي، ويعمل على مصلحته".

وأضاف: "إن بيع التذكرة بهذه القيمة المالية الكبيرة لهي سابقة في تاريخ النادي، إنها فكرة موجودة في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوريات الكبرى الأخرى".

وعن مميزات تلك التذكرة الذهبية، أوضح: "تشمل العديد من المميزات، مثل غرفة كبار الزوار والعضوية الذهبية والحصول على قميص موقع من اللاعبين ومشاهدة كافة مباريات الفريق طوال الموسم".

وأعلن نادي الشباب في وقت سابق طرح تذكرة "الضيافة"، كما أُطلق عليها، بقيمة مليون ريال، بالتزامن مع تدشين الملعب الجديد للنادي، والذي سيستضيف لقاء الطائي.

يذكر أن الشباب يحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب دوري "روشن" للمحترفين، برصيد 9 نقاط، بعد 9 جولات من الدوري، متأخرا بفارق 14 نقطة خلف المتصدر نادي الهلال.

المصدر: " twitter/AlShababSaudiFC"