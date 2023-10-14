إيطاليا تكرم وفادة مالطا برباعية قبل موقعة "ويمبلي" المرتقبة

أنجز المنتخب الإيطالي مهمته أمام ضيفه المالطي، بفوزه عليه (4-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024.

وضع لاعب خط الوسط الإيطالي جياكومو بونافنتورا أصحاب الأرض في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول.

وأضاف زميله المهاجم دومينيكو بيراردي هدفين متتاليين "للآتزوري" في الدقيقتين (45 و64)، ومن ثم اختتم لاعب خط الوسط دافيد فراتسي رباعية "الآتزوري" عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على ملعب "سان نيكولا" بمدينة باري.

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وحقق منتخب إيطاليا انتصاره الثاني على التوالي والثالث في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات "يورو 2024" مقابل تعادل واحد وهزيمة أيضا، ليرفع رصيده إلى 10 نقطة، ويشغل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر نظيره الإنجليزي وذلك قبل مباراتهما المرتقبة، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة لندن، ضمن الجولة الثامنة للتصفيات.

بينما تعرض منتخب مالطا بالهزيمة السادسة على التوالي، ويقبع في قاع الترتيب من دون رصيد.

المصدر: RT