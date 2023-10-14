الشيخ جاسم بن حمد يحدد موقفه من شراء مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية، أن رجل الأعمال القطري الشيخ جاسم بن حمد، قرر الانسحاب من سباق شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد عدة أشهر من المفاوضات.

وطرحت عائلة غليزر الأمريكية، المالكة لمانشستر يونايتد، في نوفمبر 2022، على طاولة المناقشة خيارات مختلفة لبطل إنجلترا 20 مرة، سواء بانضمام مستثمرين جدد أو بيع النادي، بعد 17 عاما من شرائه مقابل 790 مليون جنيه إسترليني نحو (968.30 مليون دولار) في صفقة ضخمة.

وطلب الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، شراء 100% من أسهم النادي الإنجليزي، وحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، في أواخر شهر مارس الماضي، أن رجل الأعمال القطري رفع عرضه المالي إلى 5 مليارات جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 6.12 مليار دولار أمريكي.

ودخل رجل الأعمال البريطاني السير جيم راتكليف على سباق شراء النادي الإنجليزي العريق، مع الشيخ جاسم، وعرض الأول شراء 25% فقط من أسهم نادي "الشياطين الحمر".

وأوضحت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، في تقرير لها أن الشيخ جاسم بن حمد مستعد للانسحاب تماما من مفاوضات شراء مانشستر يونايتد حال رفض عرضه الأخير.

وكشف مصدر، رفض الكشف عن اسمه في تصريحات لوكالة "أسوشيتد بريس" الأمريكية، أن الشيخ جاسم قرر الانسحاب من سباق شراء النادي.

وتقدم رجل الأعمال القطري بخامس عرض لشراء مانشستر يونايتد في يونيو الماضي، لكنه وصفه بأنه الأخير لحسم الصفقة، بينما جاء أول عروضه في فبراير.

تجد عائلة "غليزر" نفسها مطالبة بالاستثمار في الوقت الحالي كي تتمكن من تطوير ملعب "أولد ترافورد" والعودة للألقاب بعد الفشل في التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز، في آخر 10 سنوات وتحديدا منذ اعتزال مدرب النادي الأسطوري الإسكتلندي السير أليكس فيرغسون.

المصدر: وكالات