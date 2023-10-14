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الروسي روبليوف على بعد خطوة من لقب بطولة شنغهاي

الرياضة

الروسي روبليوف على بعد خطوة من لقب بطولة شنغهاي
AFP /Hector RETAMAL
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تأهل الروسي أندريه روبليوف إلى نهائي بطولة شنغهاي الصينية للتنس، لفئة الماسترز ذات الألف نقطة " ATP Masters 1000"، والبالغ مجموع جوائزها 8 ملايين و800 ألف يورو.

وجاء صعود اللاعب الروسي المصنف خامسا في البطولة، على حساب البلغاري غريغور ديميتروف، إثر فوزه عليه بمجموعتين متتاليتين، بواقع: (7-6) و(6-3) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، واستغرقت ساعة واحدة و49 دقيقة.

 

وضرب أندريه روبليوف (25 عاما) موعدا في نهائي البطولة التي تقام مبارياتها على الملاعب الصلبة مع البولندي هوبرت هوركاتش، الذي تغلب بدوره على الأمريكي سيباستيان كوردا، بمجموعتين من دون رد، بنتيجة: (6-3) و(6-4) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم السبت أيضا.

المصدر: RT 

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