الهلال السعودي يعلق على ترشيح نجمه سالم الدوسري لنيل جائزة الأفضل في آسيا

عق نادي الهلال السعودي على ترشيح لاعبه، سالم الدوسري، لنيل جائزة أفضل لاعب في قارة آسيا لعام 2022، المقدمة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأعلن اتحاد القارة الصفراء، مؤخرا، عن قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب، التي ضمت إضافة إلى سالم الدوسري، كلا من الأسترالي ماثيو ليكي والقطري المعز علي.

وكتب حساب نادي الهلال على منصة "إكس": "حضور مختـلف منذ بداية مسيرتـه.. بالتوفيق سالم الدوسري في جائزة الأفضـل آسيويا".

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وجاء ترشيح سالم الدوسري بعد تألقه مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم "قطر 2022"، إضافة لمساهمته في فوز نادي الهلال بلقب الدوري السعودي للموسم (2021-2022) وكأس الملك للموسم (2022-2023)، وتقديمه لمستوى عال في دوري أبطال آسيا ومونديال الأندية.

وسيتم الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في آسيا، خلال حفل يقام في العاصمة القطرية الدوحة يوم 31 أكتوبر الجاري.

المصدر: "twitter.com/Alhilal_FC"