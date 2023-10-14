تسريب تسجيلات وصور لـ"راقصي السامبا" مع سيدات.. تورط نيمار وفينيسيوس في فضيحة أخلاقية

أفادت تقارير صحفية، اليوم السبت، بأن الثلاثي البرازيلي نيمار وفينيسيوس جونيور وريتشارليسون، تورطوا في فضيحة أخلاقية قبل مباراة فنزويلا، ضمن تصفيات بطولة كأس العالم 2026.

وقد سقط منتخب البرازيل في فخ التعادل على ارضه وبين جماهيره أمام ضيفه الفنزويلي (2-2) في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، ما اثار غضب جماهير "راقصي السامبا".

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فقد كشف صحفي برازيلي يدعى ماتيوس بالدي، أن نيمار وفينيسيوس وريتشارليسون نظموا حفلة مع 3 سيدات ليلة لقاء فنزويلا.

ونشر ماتيوس بالدي، مقطعا صوتيا يشرح تفاصيل الحفلة لكشف تورط ثلاثي السامبا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم رصد مجموعة صور لسيدة وهي تغادر فندق إقامة بعثة المنتخب البرازيلي، بينما نشرت سيدة ثانية، صورة مع نيمار على مواقع التواصل.

وعقب انتشار تلك الأنباء، ظهرت سيدة ثالثة في مقطع فيديو، وهددت بمقاضاة بعض الأشخاص.

💣 POLÊMICA! Não foi bem o empate da Seleção Brasileira com a Venezuela que virou assunto em Cuiabá, mas uma possível “festinha” envolvendo alguns jogadores que teria acontecido na última da última quinta-feira, dia 12. Em um áudio de WhatsApp que está circulando pela cidade, uma… pic.twitter.com/ltPbF4Cknk — Matheus Baldi (@matheusbalditv) October 13, 2023

وبدورها، اشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن معسكر منتخب البرازيل تحول لملهى ليلي بسبب ما فعله الثلاثي نيمار دا سيلفا وفينيسيوس جونيور وريتشارلسون قبل خوض المباراة بـ24 ساعة.

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وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن الثلاثي المذكور دعا 3 سيدات إلى فندق الإقامة لقضاء ليلة الخميس، قبل أن يتم تسريب ما حدث عبر صور ومقاطع فيديو على هيئة رسائل بتطبيق واتساب.

وأكد المصدر أن هناك تسجيلا صوتيا تم تسريبه يؤكد أن نيمار كان يتواجد مع امرأة تدعى ريبيكا ريبيرو في غرفته الخاصة، بينما التقى فينيسيوس مع أخرى تدعى ليتيسيا سوجيرو.

وأشار التسجيل إلى أن ريتشارلسون التقى مع امرأة أخرى تدعى ريتا لوبيز، وأقام الثلاثي حفلا صغيرا مع النساء الـ3 في فندق الإقامة، بالإضافة لوجود بعض مقاطع الفيديو التي تم تسريبها.

وتراجع منتخب البرازيل إلى المركز الثاني في جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026، برصيد 7 نقاط، متأخرا بفارق نقطتين عن المتصدر غريمه التقليدي الأرجنتيني.

المصدر: وسائل إعلام