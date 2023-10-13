الروسي روبليوف يبلغ "المربع الذهبي" لبطولة شنغهاي

بلغ اللاعب الروسي أندريه روبليوف إلى دور الأربعة لبطولة شنغهاي الصينية للتنس، لفئة الماسترز ذات الألف نقطة " ATP Masters 1000"، والبالغ مجموع جوائزها 8 ملايين و800 ألف يورو.

وتمكن روبليوف المصنف خامسا في البطولة، من الفوز بسهولة على منافسه الفرنسي أوغو هومبيرت، بمجموعتين من دون رد، تفاصيلهما كالتالي: (6-2) و(6-3) في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، واستغرقت ساعة واحدة و30 دقيقة.

وسيكون أندريه روبليوف (25 عاما) على موعد في الدور قبل النهائي للبطولة التي تقام مبارياتها على الملاعب الصلبة مع البلغاري غريغور ديميتروف، الذي تغلب بدوره على التشيلي نيكولاس غاري بمجموعتين متتاليتين، بنتيجة: (7-6) و(6-4) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم الجمعة أيضا.

المصدر: RT