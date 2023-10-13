الاتحاد الإنجليزي يحظر رفع الأعلام الإسرائيلية والفلسطينية في ويمبلي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الخميس أن الأعلام والقمصان التي تظهر الدعم لضحايا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لن يسمح بها بمباراتي إنجلترا أمام أستراليا وإيطاليا على ملعب ويمبلي.

وتستضيف إنجلترا منتخب أستراليا وديا، اليوم الجمعة، قبل أن تواجه إيطاليا في تصفيات بطولة أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

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وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: "مساء الجمعة سنتذكر الضحايا الأبرياء للأحداث المروعة في إسرائيل وفلسطين".

وأضاف: "سنسمح فقط بالأعلام وقمصان اللعب وغيرها التي تعكس هوية مشجعي المنتخبات المتنافسة داخل استاد ويمبلي في المباراتين القادمتين أمام أستراليا وإيطاليا".

وأضاف الاتحاد الإنجليزي أن لاعبي إنجلترا وأستراليا سيرتدون شارات سوداء وستكون هناك فترة صمت قبل انطلاق المباراة.

المصدر: "وكالات"