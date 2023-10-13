البرازيل تتعثر على أرضها أمام فنزويلا.. ونيمار يتعرض لموقف غريب (فيديو)

سقط منتخب البرازيل في فخ التعادل الإيجابي 1-1 على أرضه أمام نظيره الفنزويلي، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وظهر منتخب البرازيل بأداء باهت وسط جمهوره، في المباراة التي أقيمت بمدينة كويابا، ليهدر صدارة التصفيات لصالح الأرجنتين.



ورغم تقديم نيمار لأداء جيد، لم يظهر فينيسيوس جونيورز بمستواه المعهود، كما لم يكن رودريجو موفقا على المرمى، بينما بدا ريتشارليسون ضائعا في منطقة الجزاء.

واستطاع نيمار أن يصنع الهدف الوحيد الذي سجله المنتخب البرازيلي في المباراة، عن طريق المدافع جابرييل دوس سانتوس.

The Brazilian national team advances with a goal from defender Gabriel Magalias and an assist from Neymar. #Brazil#Neymar#Goalpic.twitter.com/qla3RPtRsw — 𝕏AHABUB JR. 🇧🇩🇧🇷 (@xahabub_10) October 13, 2023

وبهذه الصناعة تمكن نيمار في أن يحطم رقما قياسيا جديدا مع المنتخب البرازيلي، حيث أصبح أكثر من صنع أهدافا في تاريخه بصناعة 58 هدفا.

وبعد نهاية المباراة وأثناء خروج اللاعبين، قام أحد الجمهور المتواجدين في مدرجات ملعب المباراة، بقذف علبة بها فيشار على نيمار، لترتطم برأسه.

Neymar was furious after someone threw a bag of popcorn at him. . pic.twitter.com/fD236nyK0W — a. (@lapulgaprop_) October 13, 2023

وظهرت على نيمار علامات الغضب بعد هذا التصرف من جانب أحد الجماهير الحاضرة، ليعود ويقوم بتوجيه بعض العبارات له.

🚨| Fan throws popcorn at Neymar after Brazil's draw against Venezuela

pic.twitter.com/ZRvi74nXAQ — Red Card Alert (@collinabanter) October 13, 2023

وتراجعت البرازيل للمرتبة الثانية برصيد 7 نقاط، متأخرة بفارق نقطتين عن الأرجنتين المتصدرة.

فيما حل منتخب فنزويلا في المركز السابع برصيد 4 نقاط.

المصدر: "وسائل إعلام"