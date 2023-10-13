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البرازيل تتعثر على أرضها أمام فنزويلا.. ونيمار يتعرض لموقف غريب (فيديو)

الرياضة

البرازيل تتعثر على أرضها أمام فنزويلا.. ونيمار يتعرض لموقف غريب (فيديو)
AFP
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سقط منتخب البرازيل في فخ التعادل الإيجابي 1-1 على أرضه أمام نظيره الفنزويلي، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وظهر منتخب البرازيل بأداء باهت وسط جمهوره، في المباراة التي أقيمت بمدينة كويابا، ليهدر صدارة التصفيات لصالح الأرجنتين.

ورغم تقديم نيمار لأداء جيد، لم يظهر فينيسيوس جونيورز بمستواه المعهود، كما لم يكن رودريجو موفقا على المرمى، بينما بدا ريتشارليسون ضائعا في منطقة الجزاء.

واستطاع نيمار أن يصنع الهدف الوحيد الذي سجله المنتخب البرازيلي في المباراة، عن طريق المدافع جابرييل دوس سانتوس.

وبهذه الصناعة تمكن نيمار في أن يحطم رقما قياسيا جديدا مع المنتخب البرازيلي، حيث أصبح أكثر من صنع أهدافا في تاريخه بصناعة 58 هدفا.

وبعد نهاية المباراة وأثناء خروج اللاعبين، قام أحد الجمهور المتواجدين في مدرجات ملعب المباراة، بقذف علبة بها فيشار على نيمار، لترتطم برأسه.

وظهرت على نيمار علامات الغضب بعد هذا التصرف من جانب أحد الجماهير الحاضرة، ليعود ويقوم بتوجيه بعض العبارات له.

وتراجعت البرازيل للمرتبة الثانية برصيد 7 نقاط، متأخرة بفارق نقطتين عن الأرجنتين المتصدرة.

فيما حل منتخب فنزويلا في المركز السابع برصيد 4 نقاط.

المصدر: "وسائل إعلام"

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