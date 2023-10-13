المغرب تعلن التعاقد مع المدرب الإسباني فيلدا "المثير للجدل"

أعلنت الجامعة المغربية لكرة القدم أمس الخميس تعاقدها مع الإسباني خورجي فيلدا المقال مؤخرا من تدريب منتخب بلاده للسيدات، لقيادة "لبؤات الأطلس".

وجاءت ذلك عقب إقالة الجامعة المغربية للمدرب السابق الفرنسي رينالد بيدروس، بعدما قاد السيدات للوصول لدور الـ16 من كأس العالم 2023، في إنجاز تحقق لأول مرة في تاريخ لبؤات الأطلس.

وجاء التعاقد مع فيلدا، بعد النتائج السلبية الأخيرة التي لحقت بمنتخب السيدات مع رينالد بيدروس، في المباريات الودية، آخرها الهزيمة الثقيلة التي تلقاها من المنتخب الزامبي، وكذا بعد تراجع مستوى اللاعبات عقب مشاركتهن في نهائيات كأس العالم.

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فيما سبق لفيلدا، أن توج صحبة المنتخب الإسباني بآخر نسخة من كأس العالم للسيدات، التي أقيمت مؤخرا مناصفة ما بين أستراليا ونيوزيلندا، عندما انتصر في المشهد الختامي على إنجلترا بهدف نظيف.

لكن تمت إقالة فيلدا على خلفية عدة أزمات، منها ما كان مع اللاعبات أنفسهن قبل عام واحد فقط من المونديال، حيث اتهم اللاعبات بالتعاون مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالتمرد والتهديد بالاعتزال والتخطيط لإقالته، بعدما اعترضن على عدد من الأمور في المنتخب.

ومن المقرر أن يستهل المدرب الإسباني مشواره مع اللبؤات في 23 من أكتوبر الجاري، حينما يلتقي بناميبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

يذكر أن فيلدا صاحب خبرة كبيرة في الكرة النسائية، إذ تولى قيادة سيدات إسبانيا في عدة فئات، بدأها بتحت 17 سنة، مرورا بمنتخب تحت 19 عاما، حتى وصل لقيادة المنتخب الأول.

المصدر: "وكالات"