تصفيات "يورو 2024".. إسبانيا تلحق الهزيمة الأولى بإسكتلندا

ألحق المنتخب الإسباني الهزيمة الأولى بضيفه الإسكتلندي (2-0)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024.

ووقع على ثنائية كتيبة "لا فوريا روخا" كل من المهاجم ألفارو موراتا، ولاعب خط الوسط أوهيان سانسيت عند الدقيقتين الـ(73، و86) على الترتيب.

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وحقق منتخب إسبانيا انتصاره الثالث على التوالي والرابع في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات "يورو 2024" مقابل هزيمة واحدة في 5 مباريات، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، ويشغل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى.

بينما تعرض منتخب إسكتلندا للهزيمة الأولى بعد 5 انتصارات متتالية، ولكنه احتفظ بالصدارة برصيد 15 نقطة.

المصدر: RT