تصفيات "يورو 2024".. لاتفيا تحقق باكورة انتصاراتها على حساب أرمينيا

تغلب المنتخب اللاتفي على ضيفه الأرمني (2-0)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024.

وسجل ثنائية أصحاب الأرض كل من اللاعبين، يانيس إيكاونيكس، ودانيلس بالوديس في الدقيقتين الـ(39، 68) على الترتيب.

وأكمل أصحاب الأرض اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 53 بعد طرد المدافع مارتسيس أوش.

وحقق منتخب لاتفيا أول فوز له في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات "يورو 2024" يعد 5 هزائم متتالية، ويتذيل ترتيب المجموعة الرابعة (D) برصيد ثلاث نقاط فقط.

بينما تعرض منتخب أرمينيا للهزيمة الثانية على التوالي والثالثة في التصفيات مقابل فوزين وتعادل واحد، ويشغل المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد 7 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على منتخب ويلز الذي لعب مباراة أقل.

ويتصدر منتخب كرواتيا قائمة المجموعة برصيد 10 نقاط حصدها من 4 مباريا، متقدما بفارق الأهداف على وصيفه التركي الذي لعب 5 مباريات، وذلك قبل مواجهتهما في وقت لاحق من اليوم أيضا، على ملعب "أوبوس أرينا" أو "غرادسكي - Stadion Gradski"، بمدينة أوسيك الكرواتية.

المصدر: RT