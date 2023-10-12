شوبير يوضح حقيقة غياب صلاح عن كأس أمم إفريقيا بسبب ليفربول

كشف الإعلامي المصري، أحمد شوبير، حقيقة غياب مواطنه الدولي محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عن منتخب مصر في نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، التي تستضيفها كوت ديفوار "ساحل العاج" خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024.

وأوضح أحمد شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الخميس، أنه لا صحة لغياب محمد صلاح عن بطولة أمم إفريقيا على الرغم من ارتباط نادي ليفربول، بمباريات خلال هذه الفترة.

وأشار حارس نادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إلى أنه لا يحق لإدارة ليفربول بمنع صلاح من المشاركة في البطولة، لكنها قد تمنعه من المشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر أن تقام قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، في مدينة أبيدجان عاصمة كوت ديفوار في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

المصدر: وسائل إعلام