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رسميا.. الدحيل القطري يعلن تعيين مدرب باريس سان جيرمان السابق مديرا فنيا للفريق

الرياضة

رسميا.. الدحيل القطري يعلن تعيين مدرب باريس سان جيرمان السابق مديرا فنيا للفريق
AFP
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أعلن نادي الدحيل القطري تعيين المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه مديرا فنيا جديدا للفريق، خلفا للأرجنتيني هيرنان كريسبو.

وكان النادي القطري أعلن عن فسخ عقد هيرنان كريسبو بالتراضي بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة.

ولم يكشف الدحيل عن مدة التعاقد مع المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه.

ورحل غالتييه عن تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف الماضي بعدما فشل في قيادة الفريق في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح غالتييه في التتويج بلقب كأس الرابطة الفرنسية مع فريق سانت إتيان، ولقب الدوري الفرنسي رفقة فريق ليل وباريس سان جيرمان، بينما حقق لقب كأس السوبر الفرنسي مع العملاق الباريسي.

المصدر: "وكالات"

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