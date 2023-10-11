انتهاء التصويت على جوائز "الأفضل - ذا بيست 2023".. قائمة المرشحين والتفاصيل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الأربعاء، انتهاء عملية التصويت من قبل المشجعين في جميع فئات جوائز الأفضل لعام 2023، والتي شهدت مشاركة أكثر من مليون صوت.

وتشمل جوائز الأفضل "The Best FIFA Football Awards" المقدمة من الـ"فيفا" لأفضل لاعب، ولاعبة، وأفضل مدرب للرجال، وأفضل مدرب للسيدات، وأفضل حارس مرمى، وأفضل حارسة مرمى، وجائزة بوشكاش لأجمل هدف، وجائزة الجماهير.

نهاية تصويت The Best بمُشاركة فاقت المليون صوتًا 🏆



من تتوقع أن يكون الفائز في الفئات التالية؟



🧤أفضل حارس

🧠أفضل مدرب

💫أفضل لاعب

⚽️ أفضل هدف

🗣 أفضل جمهور — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) October 11, 2023

وبدأ المشجعون بالتصويت لاختياراتهم في كل فئة من تلك الفئات، منذ الإعلان عن المرشحين في كل فرع في 14 سبتمبر الماضي، وحتى غلق باب التصويت، يوم الأربعاء، بعد 27 يوما اشتعلت خلالها المنافسة بين المرشحين.

ومن المقرر أن يتم عد جميع الأصوات بواسطة مراجع داخلي مستقل، قبل الإعلان عن القائمة المختصرة الأخيرة خلال الأسابيع المقبلة، وبعدها سيتم تتويج الفائز في كل فئة في حفل توزيع جوائز الأفضل الذي لم يتم تحديد موعده حتى الآن من قبل الـ"فيفا".

قائمة المرشحين لجوائز الأفضل "ذا بيست - The Best":

شهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب (ذا بيست) وجود 6 لاعبين دفعة واحدة من فريق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" من أصل 12 مرشحا.

وفي ما يلي قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب:

الأرجنتيني جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي)

الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (إنتر ميلان - النصر)

البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)

الألماني إلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي - برشلونة)

النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)

الإسباني رودري (مانشستر سيتي)

الجورجي خفينتشا كفاراتسخيليا (نابولي)

الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان - إنتر ميامي)

النيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي)

الإنجليزي ديكلان رايس (وست هام - أرسنال)

البرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة لعام 2023:

ضمت قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2023 والمقدمة من الفيفا 16 لاعبة، منهن 4 لاعبات من منتخب إسبانيا بطل كأس العالم للسيدات، ومثلهن من إنجلترا الوصيفة، بجانب 3 لاعبات من أستراليا، ولاعبة واحدة من كل من منتخبات كولومبيا والسويد وفرنسا وأمريكا واليابان.

الإسبانية أيتانا بونماتي (برشلونة)

الكولومبية ليندا كايسيدو (ريال مدريد)

الإنجليزية راشيل دالي (أستون فيلا)

الفرنسية كاديدياتو دياني (ليون وباريس سان جيرمان)

الأسترالية كايتلين فورد (أرسنال)

الأسترالية ماري فاولر (مانشستر سيتي)

الإنجليزية أليكس غرينوود (مانشستر سيتي)

منتخب إسبانيا بطل كأس العالم للسيدات 2023

الإسبانية جينيفر هيرموسو (سي إف باتشوكا)

الأمريكية ليندسي هوران (ليون)

السويدية أماندا إيليستيدت (أرسنال - باريس سان جيرمان)

الإنجليزية لورين جيمس (تشيلسي)

الأسترالية سام كير (تشيلسي)

الإسبانية مابي ليون (برشلونة)

اليابانية هيناتا ميازاوا (مينافي سينداي)

الإسبانية سالما بارالويلو (برشلونة)

الإنجليزية كيرا والش (برشلونة).

قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب لعام 2023:

الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي)

الإيطالي سيموني إنزاغي (إنتر ميلان)

الأسترالي أنجي بوستيكوغلو (سيلتيك)

الإيطالي لوتشيانو سباليتي (نابولي - منتخب إيطاليا)

الإسباني تشافي هيرنانديز (برشلونة)

قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب للسيدات لعام 2023:

الإنجليزية إيما هايس (تشيلسي)

الهولندية سارينا فيغمان (إنجلترا)

السويدي بيتر جيرهاردسون (السويد)

الإسباني جوناثان جيرالديز (برشلونة)

السويدي توني جوستافسون (السويد)

سارينا فيغمان مدربة منتخب إنجلترا.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى:

المغربي ياسين بونو (إشبيلية - الهلال)

البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد)

البرازيلي إيديرسون (مانشستر سيتي)

الكاميروني أندري أونانا (مانشستر يونايتد)

الألماني مارك-أندري تير شتيغن (برشلونة).

جائزة المرشحات لجائزة أفضل حارسة مرمى:

الأسترالية ماكنزي أرنولد (وست هام)

الألمانية آن كاترين بيرغر (تشيلسي)

الإسبانية كاتالينا كول (برشلونة)

الإنجليزية ماري إيربس (مانشستر يونايتد)

التشيلية كريستيان إندلر (ليون)

السويدية زيسيرا موسوفيتش (تشيلسي)

الإسبانية ساندرا بانوس غارسيا - فيامي (برشلونة).

جائزة بوشكاش:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم انطلاق عملية التصويت لاختيار أفضل هدف في عام 2023 في فئتي الرجال والسيدات، على الجائزة التي تحمل اسم المهاجم الهنغاري الأسطوري فيرينتس بوشكاش، الذي تميّز بأهدافه الخالدة، وهي تحتفي بأجمل الأهداف التي سجلت بين 19 ديسمبر 2022، و20 أغسطس 2023.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر موقعه الرسمي، أن الجائزة سيتنافس عليها 11 لاعبا ولاعبة، كما كشف عن القائمة المختصرة للمرشحين.

المصدر: "@fifaworldcup"