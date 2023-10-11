الاتحاد دفع فيه 60 مليونا.. المدرب الإيطالي مانشيني يعرض أحد لاعبي المنتخب السعودي للسخرية

أظهر الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، مهاراته الفنية أمام أحد لاعبي "الأخضر"، خلال تدريباته ضمن المعسكر الإعدادي الذي يقام بمدينة لاغوس البرتغالية.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على منصة "إكس" مقطع فيديو يظهر مراوغة المدرب الإيطالي لأحد لاعبيه، وعلق قائلا: "مهارتك يا كوتش!".

وتفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذه اللقطة، فقد علق أحدهم: "مانشيني بعمر 60 سنة يقوم بمراوغة كادش.. للتذكير بأن الاتحاد دفع فيه 60 مليونا".

مانشيني بعمر 60 سنة جالس يراوغ كادش ولا يشوفه شيء 😓😓😓😓😓

للتذكير الاتحاد دافع فيه 60 مليون pic.twitter.com/2YSxAU0DyO — اياد (@Scofime_) October 11, 2023

وأشارت تقارير صحفية إلى أن لاعبي ​المنتخب السعودي لكرة القدم، يعانون بشدة بعد التمارين القاسية التي يخضعون لها تحت قيادة المدرب ​روبرتو مانشيني​، الذي أجرى لهم اختبار اللياقة لمعرفة إمكانياتهم خلال فترة التوقف الدولي الحالية، إلى جانب خوضهم بعض التمارين بهدف رفع لياقتهم لأعلى مستوى ممكن.

ويستعد المنتخب السعودي بقيادة روبرتو مانشيني لخوض مباراتين وديتين أمام كل من نيجيريا ومالي، يومي 13 و17 أكتوبر الجاري.

يذكر أن روبرتو مانشيني (58 عاما) قد تولى تدريب منتخب "الأخضر" في أغسطس الماضي، بموجب عقد يمتد حتى عام 2027.

المصدر: "twitter/SaudiNT"