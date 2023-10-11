"يبيعون التوقيعات".. كانسيلو يفضح جماهير برشلونة (فيديو)

رد البرتغالي، جواو كانسيلو، الظهير الأيمن لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، على الانتقادات التي وجهت له بسبب تصرفه تجاه بعض المشجعين.

وأعرب جواو كانسيلو في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، عن امتعاضه وغضبه تجاه عدد من المشجعين الذين أوقفوه بسيارته من أجل التقاط الصور معه خارج المدينة الرياضية لبرشلونة "سيوتات إسبورتيفا".

وذكر البعض أن المدافع البرتغالي تصرف بوقاحة مع هؤلاء المشجعين، وهو ما دفع كانسيلو للرد على ذلك عبر موقع "إنستغرام".

وقال كانسيلو في تعليقه على منشور لحساب "maisfutebol" عن تلك الواقعة: "بالنسبة للغباء المكتوب هنا في التعليقات، لدي عدة أشياء أقولها".

"أولا، إنهم ليسوا مشجعين، إنهم أطفال يبلغون من العمر 20 عاما يتواجدون هناك يوميا سواء على باب مركز التدريب، أو عندما أكون مع ابنتي في الحديقة أو أتناول العشاء مع صديقتي".

"ثانيا، يطلبون مني التوقيعات على الملصقات أو القمصان ليتم بيعها لاحقا".

وشدد: "يتكرر هذا كل يوم، ودائما نفس الأشخاص، إنهم أشخاص لا يعرفون كيفية احترام الآخرين".

وختم كانسيلو كلماته، قائلا: "بالنسبة للأشخاص الذين ينتقدون، حاولوا أن تعرفوا الحقيقة أولا ثم علقوا، لأن المشجعين الحقيقيين سأحترمهم دائما".

المصدر: وسائل إعلام