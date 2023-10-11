بسبب أحداث فلسطين.. الأهلي المصري يؤجل افتتاح مشروعاته

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي بيانا رسميا أعلن من خلاله قرارا جديدا بشأن مقر القلعة الحمراء بالشيخ زايد.

وأعلن الأهلي تأجيل افتتاح بعض المشروعات ‏الإنشائية والخدمية بفرع الأهلي بالشيخ زايد، والذي كان مقررا له اليوم الأربعاء.

وأوضح الأهلي في بيانه أن قرار التأجيل جاء نظرا للأحداث التي تعيشها فلسطين.

إقرأ المزيد

وفي ذات الوقت يبدأ الأعضاء اعتبارا من يوم الأربعاء في استخدام تلك ‏المشروعات المشار إليها والاستفادة منها.‏

وأطلقت حماس السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"