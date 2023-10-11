"يويفا" يتراجع عن قراره بشأن منتخبات روسيا الشابة

قال النائب الأول لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، السويدي كارل إريك نيلسون، إن مسألة قبول الفرق الروسية لفئة الشباب تحت 17 عاما في البطولات الدولية وصلت إلى طريق مسدود.

وشدد نيلسون على أن موقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هو أنه أصبح من غير المناسب استقبال الفرق الروسية. أي أنه تم ببساطة حذف الموضوع من جدول الأعمال يوم الثلاثاء دون أي مناقشة.

وأضاف: "لذا فإن الحديث عن أي شكل من أشكال المشاركة الروسية في بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أمر مستحيل".

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وألغت اللجنة التنفيذية للـ"يويفا" قرارا بشأن قبول المنتخبات والفرق الروسية بين اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 17 عاما في المسابقات الدولية. وبحسب الصحفي البريطاني روب هاريس، لم تتمكن المنظمة من إيجاد حل تقني يسمح للفرق الروسية بالمنافسة.

في 26 سبتمبر، اتخذ "يويفا" قرارا يسمح بعودة الفرق الروسية تحت 17 عاما إلى مسابقاته بشكل محايد، لكنه أبقى على حظر مشاركة الفرق الأولى بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

لكن هذا القرار قوبل باعتراض شديد من عدة دول منها بريطانيا وأوكرانيا التي هددت عبر اتحادها المحلي بمقاطعة المسابقات الأوروبية التي ستشارك فيها الفرق الروسية للشباب.

المصدر: "لينتا.رو"