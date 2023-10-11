مدرب في الدوري السعودي يتورط بالحصول على عمولات "غير شرعية"

فجّر القانوني الرياضي أحمد الشيخي، مفاجأة صادمة، بشأن أحد مدربي دوري روشن السعودي للمحترفين.

وبات دوري روشن السعودي واحدا من أقوى المسابقات في العالم، بعد الصفقات المدوية، والتي بدأت منذ يناير 2023، عقب انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى نادي النصر.

وأعلن الشيخي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، في الساعات الأولى من فجر الأربعاء، تورط مدرب يعمل في دوري روشن، في الحصول على عمولات "غير شرعية".

- هناك نادٍ (على الأقل) سعى لإلغاء عقد مدربه؛ لعلاقته بوكلاء لاعبين واستلامه عمولات ومزايا مقابل انتقال بعض اللاعبين للنادي.



- تسليم صلاحيات اختيار اللاعبين للمدرب بحجة أنه "مدير فني" دون مناقشته ودون التأكد من (تعارض المصالح) هو خطأ كبير، نحتاج للتدقيق خصوصاً بالفترة القادمة… — أحمد الشيخي — Ahmed Alshikhy (@ahmed9639) October 10, 2023

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وكشف القانوني الرياضي، عن أن هذا المدرب، لديه علاقات قوية مع بعض الوكلاء، حيث حصل على عمولات ومزايا مالية، مقابل ضم لاعبين إلى صفوف ناديه.

وأشار أحمد الشيخي، إلى أن المسؤولين في النادي، اكتشفوا هذه التجاوزات، وحاولوا فسخ عقد المدرب.

المصدر رفض الإفصاح عن هوية المدير الفني، واقترح الشيخي في تغريدته التالي: "- تسليم صلاحيات اختيار اللاعبين للمدرب بحجة أنه "مدير فني" دون مناقشته ودون التأكد من (تعارض المصالح) هو خطأ كبير، نحتاج للتدقيق خصوصا بالفترة القادمة".

ومن ناحيته.. علق الإعلامي الرياضي راكان الحارثي، على منشور الشيخي، قائلا: "كانت واضحة من البداية.. أتمنى من الصندوق، إقالة الإدارة مع المدرب، وإحالتهم للتحقيق".

ويملك صندوق الاستثمارات السعودي 75% من أسهم 4 أندية في دوري روشن، هي الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، كخطوة أولى نحو الخصخصة.

المصدر: goal