مدرب منتخب البرازيل السابق يتولى تدريب فلامنغو (فيديو)

أعلن فلامنغو البرازيلي لكرة القدم، تعيين المدرب الفني السابق لمنتخب "السيليساو" تيتي، مدربا للفريق حتى الأول من ديسمبر 2024، خلفا للمدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي المقال من منصبه.

وقال نائب رئيس نادي فلامينغو، ماركوس براز، لموقع "غلوبو إسبورتي" المتخصص إن: "نادي فلامنغو سعيد جدا بهذا الخيار وبواقع أنه (تيتي) وافق"، لينهي بذلك أسبوعين من التخمينات المتعلقة بهوية المدرب الذي سيخلف الأرجنتيني خورخي سامباولي المقال من منصبه.

وتابع: "أجرينا مناقشات صريحة، مباشرة وانتهت بطريقة ممتازة"، كاشفا أن تقديم المدرب الجديد سيكون يوم الثلاثاء.

وسيعود أدينور ليوناردو باتشي، المعروف بـ"تيتي"، الى مقاعد التدريب بعد قرابة عام على رحيله عن منصب المدير الفني لمنتخب بلاده، عقب الإقصاء من الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022 في ديسمبر الماضي.

Bora fazer um tour no CT com Tite?



Nosso treinador conheceu os funcionários e conferiu cada detalhe do Ninho do Urubu! 🔴⚫#VamosFlamengo#CRFpic.twitter.com/d10RYB2dsM — Flamengo (@Flamengo) October 10, 2023

ويأتي تعيين تيتي مخالفا لما أدلى به الأخير عقب إقالته من تدريب البرازيل حين قال إنه لن يعود الى مقاعد التدريب قبل 2024.

Foi muito trabalho pra chegar até aqui, professor?



Tite curtiu o estrutura do Mengão 🔴⚫ #VamosFlamengopic.twitter.com/6GJwcCWkY9 — Flamengo (@Flamengo) October 10, 2023

وفي الفترة الممتدة من يونيو 2016 حتى نهاية 2022، قاد تيتي المنتخب البرازيلي في 81 مباراة، محققا 60 انتصارا مقابل 15 تعادلا و6 هزائم فقط.

وفاز تيتي (62 عاما) خلال مشواره بلقب بطل "كوبا أمريكا" عام 2019، لكن فترته مع "السيليساو" ستبقى ملطخة بالإقصاء من ربع نهائي كأس العالم مرتين على التوالي أمام بلجيكا في 2018 ثم كرواتيا العام الماضي.

وتخلى فلامنغو عن سامباولي في نهاية سبتمبر الماضي، بعد خمسة أشهر فقط على توليه المهمة.

ودفع مدرب مرسيليا الفرنسي السابق (2021-2022) ثمن خروج الفريق من الدور ثمن النهائي لمسابقة "كوبا ليبرتادوريس" على يد أولمبيا الباراغوياني، ومن بعدها الهزيمة في نهائي كأس البرازيل، وهما مسابقتان كان النادي حامل لقبيهما.

ويحتل فلامنغو حاليا المركز الخامس في الدوري البرازيلي بفارق 11 نقطة عن المتصدر بوتافوغو.

المصدر: وكالات