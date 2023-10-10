رسميا.. "يويفا" يكشف الفائزين باستضافة نسختي كأس أمم أوروبا 2028 و2032

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الثلاثاء، فوز بريطانيا وإيرلندا باستضافة نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2028.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن يوم الأربعاء الماضي، أن تركيا انسحبت من سباق الترشح لاستضافة نسخة "يورو 2028"، ليبقى الملف المشترك للمملكة المتحدة وإيرلندا المرشح الوحيد، وبالتالي تم اختياره رسميا اليوم الثلاثاء، والأمر ذاته بالنسبة للملف المشترك لتركيا وإيطاليا لنسخة عام 2032.

🇬🇧➕🇮🇪 CONFIRMED: #EURO2028 will take place in the UK and Republic of Ireland!



Proposed venues include Belfast, Birmingham, Cardiff, Dublin, Glasgow, Liverpool, London (x2) Manchester and Newcastle.



Congratulations to our confirmed hosts! pic.twitter.com/elnLbjWgam — UEFA (@UEFA) October 10, 2023

🇮🇹➕🇹🇷 Congratulations to Italy and Türkiye, co-hosts of #EURO2032!



The joint bidders presented 20 potential host stadiums, of which 10 will be chosen, five per country, by October 2026. pic.twitter.com/HYonnztmHc — UEFA (@UEFA) October 10, 2023

وستعود المنافسة القارية إلى الأراضي البريطانية في 2028، بعد مرور 32 عاماً على استضافة إنجلترا نسخة 1996، وبعد 7 سنوات على استضافتها بعض المباريات من نسخة 2020، بينها المباراة النهائية على ملعب "ويمبلي" والتي خسرتها أمام إيطاليا.

وستقام مباريات "يورو" في نسخته بعد المقبلة على 10 ملاعب، ستة منها في إنجلترا وملعب واحد في كل من إسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.

🇬🇧 🇮🇪 #EURO2028 & 🇮🇹 🇹🇷 #EURO2032



UK & Ireland

"Our vision is to develop football, increase participation, and grow a more diverse and inclusive game."



Italy & Turkey

"We will work intensively with a big passion and commitment to offer the ultimate EURO experience to fans."



⬇️ — UEFA (@UEFA) October 10, 2023

يذكر أن ألمانيا ستستضيف نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا 2024، خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين.

وتعتبر ألمانيا وإسبانيا الأكثر فوزا بلقب البطولة بواقع 3 مرات، فيما كان منتخب إيطاليا آخر المتوجين باللقب.

المصدر: "twitter/UEFA"