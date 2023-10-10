شبكة "ديفنسا سنترال": أنشيلوتي يوافق على بيع أحد نجوم ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية، بأن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، وافق على بيع لاعبه لوكاس فاسكيز لفريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي.

ويرتبط لوكاس فاسكيز (32 عاما) بعقد مع نادي ريال مدريد حتى 30 يونيو 2024.

وسبق أن حاول نادي يوفنتوس ضم اللاعب الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية 2023، لكن ريال مدريد تمسك باستمراره.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن يوفنتوس جدد اهتمامه بالتوقيع مع لوكاس فاسكيز في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشارت الشبكة إلى أن أنشيلوتي وافق على رحيل فاسكيز، لكن مجلس إدارة الفريق الملكي، اشترط الحصول على 8 ملايين يورو.

وأوضحت أن ريال مدريد اشترى عقد فينيسيوس توبياس كاملا، وسيصبح لاعبا في الفريق الأول، بداية من الموسم المقبل، ليكون بديلا لداني كارفاخال في مركز الظهير الأيمن.

وتابعت "فاسكيز يدرك أن شراء توبياس أو التعاقد مع ظهير أيمن آخر في الشتاء، سيقلل فرص مشاركته مع الفريق".

المصدر: وسائل إعلام