بسبب الألفاظ النابية.. لاعب من نادي النصر يتعرض لعقوبة قاسية (فيديو)

تعرض لاعب نادي النصر، سلطان الغنام، لعقوبة قاسية على خلفية طرده مع نهاية مباراته أمام ضيفه أبها (2-2)، التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، في الجولة التاسعة للدوري السعودي لكرة القدم.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق في دوري "روشن" للمحترفين لكرة القدم، إيقاف سلطان الغنام 4 مباريات، بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة، وذلك في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها.

كما أشرنا في #برا_18|



-إيقاف لاعب النصر سلطان الغنام 4 مباريات لقيامه بالتلفظ تجاه الحكم المساعد الثاني خلال مباراة أبها الماضية

-لجنة الانضباط تلزم نادي ⁧الاتحاد⁩ بدفع غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال لقيام جماهيره برمي (10) عشر علب مياه تجاه أرضية الملعب @A_AlHameedi#SSCpic.twitter.com/gD7mmhrkKV — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 9, 2023

كما تقرر إلزام اللاعب بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وجاء ذلك لقيامه بالتلفظ بألفاظ بذيئة تجاه الحكم المساعد الثاني، وفقا لما ورد في تقرير حكم المباراة.

مصادر #برا_18 |



“حكم مباراة النصر وأبها دوّن في تقريره بعد المباراة بأن سلطان الغنام قام بالتلفظ”@A_AlHameedi#SSCpic.twitter.com/p2kKQma0gO — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 9, 2023

ويحق لنادي النصر التقدم باستئناف ضد إيقاف ظهيره الأيمن وفقا للمادة 144 من لائحة الانضباط والأخلاق.

وبالتالي سيغيب سلطان الغنام عن النصر في الأربع مباريات المقبلة على المستوى المحلي، سواء في الدوري السعودي أو كأس خادم الحرمين الشريفين، أمام كل من فريقي ضمك والفيحاء ضمن الدوري السعودي، ثم الاتفاق في دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين، وأخيرا أمام نادي الخليج ضمن الجولة الـ12 للدوري.

بينما سيكون الغنام في تلك الفترة متاحا للمشاركة في مباراتي النصر ضد الدحيل القطري ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، على أن تكون عودته بالدوري ضد نادي الوحدة بالجولة الـ13 يوم 9 نوفمبر المقبل.

المصدر: وسائل إعلام