المدربة الفخرية لروسيا للتزلج على الجليد تعليقا على عقوبة الإيقاف: اللعنة عليهم!

شجبت الروسية، تاتيانا تاراسوفا، المدربة الفخرية لمنتخب بلادها للتزلج الفني على الجليد، قرار الاتحاد الدولي للتزلج، تمديد عقوبة استبعاد المتزلجين الروس من البطولات الدولية.

ونقلت صحيفة "سبورت إكسبريس" الرياضية الروسية، عن تاتيانا تاراسوفا قولها: "لم أكن أنتظر أي حل آخر! اللعنة عليهم! إنهم يريدون ألا يكون مستوى التزلج على الجليد لدينا قويا جدا، حتى أن نختنق. لكننا لن نسمح بحدوث ذلك! هذا الموسم لاعبونا أفضل من أي وقت مضى".

وأعلن رئيس الاتحاد الروسي لسباقات التزحلق على الجليد، نيكولاي غوليايف، يوم أمس الاثنين، أن الاتحاد الدولي للتزلج لم يناقش مسألة قبول الرياضيين الروس والبيلاروس خلال اجتماع لوزان، الذي عقد في الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري، وفي وقت لاحق قرر الاتحاد الدولي للتزلج الإبقاء على عقوبة الإيقاف المفروضة على الرياضيين الروس والبيلاروس.

في 28 يونيو الماضي، قرر الاتحاد الدولي للتزلج عدم إدراج المتزلجين الروس في قائمة المشاركين في مراحل سلسلة الجوائز الكبرى للموسم (2023-2024).

المصدر: "russian.rt.com"