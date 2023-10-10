هل تنجح السعودية فيما فشل فيه كبار أندية أوروبا؟!

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن هناك نية في السعودية لتنظيم بطولة أوروبية كبرى تجمع أفضل الفرق في القارة العجوز، وتسمح بمشاركة فرق دوري روشن فيها.

يأتي هذا بعد أسابيع من الاقتراحات التي انتشرت في وسائل الإعلام وذكرت أن الدولة العربية تخطط لإشراك فرقها في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو الأمر الذي تم نفيه لاحقا من كافة الأطراف المعنية.

وذكرت الصحيفة الألمانية أن ناصر الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية لديه قلق تجاه فكرة إنشاء بطولة "سوبر ليغ" جديدة على غرار تلك التي لم تنجح قبل عدة أشهر.

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وكانت عدة أندية أوروبية في مقدمتها برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس أعلنوا عن دوري السوبر الأوروبي بوجود مستثمرين كبار، لكن الأمور توقفت نظرا للإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وبحسب ما ذكرت الصحيفة، فمن الممكن ألا تلتفت الفرق لتهديدات الاتحادات المحلية والقارية لو وجدت العائد المالي مغريا بما فيه الكفاية.

يذكر أن المملكة تستضيف في الفترة المقبلة بطولة كأس العالم للأندية، والتي تجمع أبطال القارات من الأندية مع بطل الدوري السعودي خلال ديسمبر القادم.

المصدر: goal