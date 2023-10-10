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الكشف عن المباريات الودية المدرجة في تصنيف الفيفا للمنتخب الروسي

الرياضة

الكشف عن المباريات الودية المدرجة في تصنيف الفيفا للمنتخب الروسي
Legion-Media
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كشف الاتحاد الروسي لكرة القدم عن المباريات الودية التي خاضها المنتخب الوطني بعد استبعاده من البطولات الرسمية، والتي تم احتسابها ضمن تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال الاتحاد الروسي لكرة القدم: "جميع المباريات الودية للمنتخب الوطني خلال هذه الفترة تم احتسابها ضمن تصنيف الفيفا، باستثناء المباريات مع قيرغيزستان ومصر وقطر".

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وتابع: "بذلك سيحصل المنتخب الروسي على نقاط مواجهات إيران والعراق وأوزبكستان وطاجيكستان".

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الروسي مباراتين دوليتين إحداها ضد كينيا في تركيا يوم 16 أكتوبر الجاري وقبلها بأربعة أيام سيلاقي المنتخب الكاميروني في موسكو.

يذكر أنه في 28 فبراير 2022، استبعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" المنتخبات والأندية الروسية من البطولات الدولية، بذلك خسر المنتخب الروسي فرصة المنافسة من أجل التأهل إلى نهائيات مونديال قطر 2022.

المصدر: RT

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