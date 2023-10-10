البطلة الأولمبية 3 مرات رودنينا: الأمريكيون يدللون أنفسهم بالميداليات على حساب الروس

انتقدت البطلة الأولمبية 3 مرات ونائبة مجلس الدوما الروسي إيرينا رودنينا قرار تمديد العقوبات التي فرضها الاتحاد الدولي للتزلج ضد المتزلجين الروس.

وقالت رودنينا إن المناصب المهيمنة في اتحاد التزلج الدولي يشغلها الأمريكيون والكنديون الذين سوف "يدللون أنفسهم بالميداليات على حساب الروس".

وتابعت: "لكن بعد مرور بعض الوقت، لن تكون لديهم فرصة لعدم السماح لنا بالمنافسة، وسيرى الجميع كم كان الأمر مملا بدوننا".

فيما عبرت المدربة الفخرية للاتحاد الاشتراكي السوفياتي تاتيانا تاراسوفا عن انزعاجها رغم توقعها لقرار تمديد العقوبات التي فرضها الاتحاد الدولي للتزلج ضد الرياضيين الروس.

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وذكرت خبيرة التزلج الروسية أنها لم تتوقع قرارا مختلفا وشتمت القائمين على الاتحاد.

وعلقت: "إنهم يريدون ألا يكون التزلج على الجليد لدينا قويا لدرجة أننا سننتهي، لكننا لن نسمح بحدوث هذا!".

وأكدت تاراسوفا أن المتزلجين الروس أظهروا هذا الموسم مستوى أعلى.

وأكد الاتحاد الدولي للتزلج على الجليد أمس الاثنين على تمديد إيقاف المتزلجين الروس والبيلاروس، وذكر مجلس ااتحاد أنه سيواصل مراقبة الوضع في أوكرانيا.

في 1 مارس العام الماضي، حرم الاتحاد الدولي للتزلج على الجليد الروس والبيلاروس من المشاركة في البطولات العالمية والأوروبية والبطولات الدولية الأخرى.

المصدر: RT