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أحد أبطال مونديال قطر 2022 يخطف الأضواء خلال مباراة ليفربول وبرايتون (فيديو)

الرياضة

أحد أبطال مونديال قطر 2022 يخطف الأضواء خلال مباراة ليفربول وبرايتون (فيديو)
Globallookpress /Jeremy Landey
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خطف الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستير، اللاعب السابق لفريق برايتون والحالي لليفربول، الأضواء بعد المباراة بينهما الأحد الماضي، في الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحرص المدير الفني لنادي برايتون، روبيرتو دي زيربي، على مصافحة لاعبه السابق أليكسيس ماك أليستير، والتوجه معه نحو جماهير ناديه، المتواجدة في مدرجات ملعب "فالمر"، ليقوم المشجعون بتحية بطل مونديال قطر 2022.

ونشر حساب برايتون مقطع فيديو يظهر تصرف روبيرتو دي زيربي مع لاعبه السابق ماك أليستير، قائلا: "الفائز بكأس العالم لدينا".

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وانتقل أليكسيس ماك أليستير (24 عاما) إلى صفو برايتون عام 2019، قبل أن ينضم إلى صفوف ليفربول خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية 2023.

يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، ليكتفي كل من الفريقين بنقطة واحدة، رفع بها ليفربول رصيده إلى 17 نقطة، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث.

بينا يشغل نادي برايتون المركز السادس على سلم ترتيب "البريمير ليغ" برصيد 16 نقطة. 

المصدر: "twitter/OfficialBHAFC" 

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