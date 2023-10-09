ميلان يطرح قميص حارس المرمى للبيع باسم "جيرو" (فيديو)

أعلن ميلان الإيطالي طرح قميص حارس مرماه يحمل اسم أوليفييه جيرو، للبيع، بعد الأداء البطولي الذي قدمه المهاجم في الدفاع عن مرماه في الفوز 1 - 0 على جنوى، السبت.

واضطر أوليفيه جيرو، مهاجم ايه سي ميلان، إلى ارتداء قميص الحارس الفرنسي مايك ماينان، بعدما حصل الأخير على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 90+8.

وتألق جيرو في إحدى فرص جنوى المحققة، ليمنع محاولة خطيرة من جورج بوشكاش مهاجم جنوى قبل صافرة النهاية.

Incredible fan footage of Olivier Giroud’s last minute save for AC Milan 🤯 pic.twitter.com/2UxPLrlRI2 — SPORTbible (@sportbible) October 8, 2023

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كما أضاف ميلان اسم جيرو إلى قائمة حراس مرمى الفريق الأول، على موقعه الرسمي تكريما له.

وأصدر نادي ميلان بيانا جاء فيه: "الليلة الماضية، أصبح أوليفييه جيرو جزءا من تاريخ ميلان بالدفاع ببسالة عن مرمى ميلان، في الدقائق الأخيرة من مباراتنا أمام جنوى".

وأضاف: "قرر النادي تكريم أدائه في خط الدفاع الأخير، بإدراج اسمه على قائمة حراس المرمى. علاوة على ذلك، يمكن للجماهير الآن شراء قميص حارس المرمى، وإضافة جيرو 9 إليه".

ونفد القميص الأساسي لحارس المرمى من متجر ميلان الرسمي بعد ساعات من طرحه.

وبفضل تصدي جيرو تصدر ميلان ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة بعد ثماني جولات من المسابقة.

ويعد جيرو الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا على مر العصور، حيث سجل 54 هدفا في 125 مباراة خاضها مع الديوك.

وكان صاحب الــ37 عاما انضم إلى ميلان في صيف 2021 قادما من تشيلسي الإنجليزي مقابل مليون يورو، وخاض مع الفريق الإيطالي 94 مباراة في كل البطولات، سجل خلالها 36 هدفا، وصنع 14.

المصدر: "وكالات"