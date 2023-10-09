احتفال رونالدو الشهير يظهر في كرة القدم الأمريكية

شهدت مباراة دوري كرة القدم الأمريكية بين جاكسونفيل كوجرز وبافلو بيلز احتفالا مميزا يخص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي بكرة القدم.

جاء هذا بعدما نجح جوش آلان في التسجيل لصالح بافلور بيلز في بداية الربع الثاني، بعد أن كانوا متأخرين بـ 11 نقطة دون مقابل.

فورا وبعد تسجيل النقاط قام ستيفون ديجز في الاحتفال على طريقة رونالدو الشهيرة "سي" SIUUU والتي أصبح الكثير من نجوم الرياضة حول العالم يقلدونه أثناء احتفالهم بالأهداف.

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وتقام عدة مباريات من دوري كرة القدم الأمريكية في العاصمة الإنجليزية لندن خلال الفترة الجارية، كان من ضمنها مباراة أمس الأحد.

يذكر أن رونالدو يقدم موسما مميزا رفقة النصر، حيث يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد عشرة أهداف.

المصدر: goal