أول تعليق للنجم التونسي حمزة المثلوثي على لقطة تقبيله حذاء شيكابالا

اعتذر مدافع الزمالك، التونسي حمزة المثلوثي، عن لقطة احتفاله مع زميله محمود عبد الرازق شيكابالا بعدما سجل الأخير هدف الفوز (2-1) في لقاء البنك الأهلي أمس السبت في الدوري المصري.

ونجح شيكابالا في إحراز الهدف الثاني الذي خطف النقاط الثلاث لفريقه في الدقيقة 90، عبر تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، خدعت حارس مرمى البنك الأهلي.

المثلوثي يُقبل قدم شيكابالا❓لا تعليق يليق❗️ pic.twitter.com/m6A2tVhdfW — Hisham Abd Elbary (@HishamGamal_Twt) October 7, 2023

وأثناء الاحتفال بالهدف، انحنى المثلوثي وقام بتقبيل القدم اليسرى لشيكابالا.

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وأثارت اللقطة ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبر بعض الرواد تصرف المثلوثي "مقززا" وغير موفق قبل أن يتقدم اللاعب التونسي باعتذاره.

وكتب المثلوثي عبر خاصية "استوري" على حسابه بموقع "إنستغرام": "لقطة احتفالي مع شيكابالا عفوية.. بسبب الحماس والفرحة لم أدرك ما كنت أفعله".

وأضاف: "لقطة غير موفقة وأعتذر عنها".

وانتهت المباراة بفوز الزمالك بنتيجة 2-1 ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الخامس، بينما بقي البنك الأهلي بلا نقاط في المركز الـ18 الأخير، بعدما تلقى الخسارة الثالثة على التوالي.

المصدر: RT