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الكيني كيبتوم يحطم الرقم القياسي العالمي للماراثون في شيكاغو

الرياضة

الكيني كيبتوم يحطم الرقم القياسي العالمي للماراثون في شيكاغو
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حطم الكيني كيلفن كيبتوم، الرقم القياسي العالمي في طريقه للفوز يوم الأحد بسباق ماراثون شيكاغو، وذلك بعد أن سجل زمنا قدره ساعتين و35 ثانية.

وبعدما وصل إلى منتصف المسافة بزمن ساعة و48 دقيقة، زاد كيبتوم من سرعته في النصف الثاني من السباق حتى نجح في الابتعاد عن مواطنه دانيال ماتيكو في الكيلومتر الثالث والثلاثين، في طريقه للفوز وتحطيم الرقم القياسي العالمي في ظروف مناخية مثالية.

وتفوق ابن الـ23 عاما على الرقم القياسي العالمي الذي سجله مواطنه إليود كيبتشوغي (2:01:09 س) خلال فوزه بماراثون برلين عام 2022، ليخرج منتصرا للمرة الثالثة من أصل ثلاث مشاركات له في سباقات الماراثون التي تبلغ مسافتها 42.195 كلم، بعد ماراثوني فالنسيا في ديسمبر الماضي ولندن في أبريل.

وقال كيبتوم بعد السباق "أنا سعيد جدا. أن أحقق رقما قياسيا عالميا، فهذا ليس بالأمر الذي فكرت به اليوم! كنت أعلم بأنني سأحطم هذا الرقم يوما ما".

ولم يسبق لكيبتوم أن تواجه مع مواطنه المخضرم كيبتشوغي، حامل الرقم القياسي السابق لسباق الماراثون، لكنه يتمنى فعل ذلك في أولمبياد باريس الصيف المقبل حيث سيسعى كيبتشوغي إلى الفوز بالذهبية للمرة الثالثة تواليا.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتحطم فيها الرقم القياسي العالمي لسباق المارثون للرجال في شوارع شيكاغو، لكنها المرة الأولى منذ أن حقق ذلك المغربي خالد خنوشي عام 1999.

المصدر: أ ف ب

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