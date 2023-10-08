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سحر "الفرعون" يظهر في 5 دقائق.. ريمونتادا صلاح تتقدم لليفربول أمام برايتون (فيديو)

الرياضة

سحر
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أحرز النجم الدولي المصري محمد صلاح هدفي التعادل والتقدم لفريقه ليفربول ضد نظيره برايتون (2-1)، في مباراة تجمع الفريقين الآن في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقت شباك ليفربول الهدف الأول في الدقيقة 20 من زمن المباراة عن طريق سيمون إدينغرا، قبل أن يعدل صلاح النتيجة في الدقيقة 40، وذلك بعد أن تلقى تمريرة من زميله الأوروغوياني داروين نونيز ليضعها في المرمى.

وعاد صلاح بعد خمس دقائق ليسجل هدف التقدم لليفربول من ركلة جزاء (2-1) وهي النتيجة التي انتهى بها الشوط الأول.

المصدر: RT

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