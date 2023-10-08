سحر "الفرعون" يظهر في 5 دقائق.. ريمونتادا صلاح تتقدم لليفربول أمام برايتون (فيديو)

أحرز النجم الدولي المصري محمد صلاح هدفي التعادل والتقدم لفريقه ليفربول ضد نظيره برايتون (2-1)، في مباراة تجمع الفريقين الآن في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقت شباك ليفربول الهدف الأول في الدقيقة 20 من زمن المباراة عن طريق سيمون إدينغرا، قبل أن يعدل صلاح النتيجة في الدقيقة 40، وذلك بعد أن تلقى تمريرة من زميله الأوروغوياني داروين نونيز ليضعها في المرمى.

هدف الاسطورة محمد صلاح امام برايتون .pic.twitter.com/pfsEjD6eek — عالم صلاح (@SalahWorld11) October 8, 2023

🚨 هدف ليفربول الاول محمد صلاح 🔥🔥 pic.twitter.com/ylzqCoHuFX — KinG £ (@xKGx__) October 8, 2023

وعاد صلاح بعد خمس دقائق ليسجل هدف التقدم لليفربول من ركلة جزاء (2-1) وهي النتيجة التي انتهى بها الشوط الأول.

هدف الاسطورة محمد صلاح الثاني ضد برايتون 🔴pic.twitter.com/XxYitPXjcP — Salman #FSGOUT (@lfcsalman) October 8, 2023

المصدر: RT