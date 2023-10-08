التونسي المثلوثي يثير الاستياء والجدل بتصرفه مع قائد الزمالك شيكابالا (فيديو)

أثار الظهير الأيمن للزمالك، التونسي حمزة المثلوثي الجدل واستياء عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتقبيله قدم زميله وقائده في النادي المصري محمود عبد الرازق شيكابالا.

وخلال المباراة التي جمعت أمس السبت الزمالك بمضيفه نادي البنك الأهلي في إطار المرحلة الثالثة من الدوري المصري، نجح شيكابالا في إحراز الهدف الثاني الذي خطف النقاط الثلاث لفريقه في الدقيقة 90، عبر تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، خدعت حارس مرمى البنك الأهلي.

المثلوثي يُقبل قدم شيكابالا❓لا تعليق يليق❗️ pic.twitter.com/m6A2tVhdfW — Hisham Abd Elbary (@HishamGamal_Twt) October 7, 2023

وأثناء الاحتفال، فاجأ المثلوثي الجميع بانحنائه وتقبيله القدم اليسرى لشيكابالا والتي سجل بها الهدف القاتل.

وأثار المثلوثي استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي واعتبروا تصرفه "مقززا" وغير موفق.

وانتهت المباراة بفوز الزمالك بنتيجة 2-1 ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الخامس، بينما بقي البنك الأهلي بلا نقاط في المركز الـ18 الأخير، بعدما تلقى الخسارة الثالثة على التوالي.

المصدر: RT