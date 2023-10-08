تحقق الشرط وخرج إنتر ميامي من سباق التأهل في الدوري الأمريكي.. هل يعود ميسي إلى برشلونة؟

خرج إنتر ميامي من سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية للدوري الأمريكي لكرة القدم بخسارته أمام ضيفه سينسيناتي 0-1 يوم الأحد رغم عودة نجمه الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ودخل ميسي في الدقيقة 55 عندما كان الفريقان متعادلين سلبا دون أن ينجح في منع سينسيناتي، المتصدر القوي للمنطقة الشرقية، من تحقيق الفوز بهدف وحيد سجله الأرجنتيني ألفارو باريال (78).

وعاد ميسي إلى صفوف إنتر ميامي بعد غيابه عن مبارياته الأربع الأخيرة بسبب الإصابة التي دفع الفريق ثمنها غاليا حيث لم يفز منذ تغلبه على تورونتو برباعية نظيفة في 20 سبتمبر الماضي.

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وكان إنتر ميامي يمني النفس بتحقيق الفوز على سينسيناتي من أجل مواصلة حلمه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، لكن نادي فلوريدا (إنتر) الذي يحتل المركز قبل الأخير في منطقة الشرق، وجد نفسه الآن بعيدا جدا (33 نقطة) عن مراكز التصفيات قبل مرحلتين من نهاية البطولة.

ويحتل دي سي يونايتد حاليا المركز التاسع (40 نقطة) في المنطقة الشرقية، وهو آخر المراكز المؤهلة إلى الأدوار الإقصائية، أي أن إنتر حتى في صورة فوزه في مباراتيه المتبقيتين فإن أكبر رصيد يمكنه الوصول إليه هو 39 نقطة.

وربما يشكل فشل إنتر ميامي في التأهل إلى الأدوار الإقصائية للدوري الأمريكي، خبرا سعيدا لجماهير برشلونة، حيث كشفت تقارير إعلامية إسبانية في وقت سابق، أن ميسي قد يعود إلى برشلونة على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي المقبل، إذا لم يتأهل إنتر ميامي إلى التصفيات النهائية في الدوري الأمريكي، وهو ما حدث بالفعل اليوم الأحد.

المصدر: وكالات