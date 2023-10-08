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المغربي بدر هاري يسقط بالضربة الفنية القاضية أمام يورندال (فيديو)

الرياضة

المغربي بدر هاري يسقط بالضربة الفنية القاضية أمام يورندال (فيديو)
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مني البطل العالمي في الكيك بوكسينغ، المغربي بدر هاري، بخسارة قاسية على يد الإستوني أوكو يورندال في نزال جمعهما ليلة السبت ضمن أمسية "غلوري 89" بمدينة بروغاس البلغارية .

وشهدت الجولة الأولى سقوط هاري مرتين بعد تعرضه للكمات قوية من خصمه الإستوني، وكاد يهزم بالضربة القاضية قبل أن يستجمع قواه ويواصل اللكم حتى نهاية الجولة.

وفي الجولة الثانية، واصل يورندال توجيه لكمات قوية لهاري، الذي سقط من جديد ولم يقو هذه المرة على إكمال النزال بسبب إصابته، ليعلن الحكم عن نهاية المعركة بخسارة الملاكم المغربي بالضربة الفنية القاضية.

وكان هذا النزال مؤهلا إلى "الجائزة الكبرى" للوزن الثقيل، التي ستنظمها منظمة "غلوري" في ديسمبر القادم.

المصدر: وكالات

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