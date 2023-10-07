المهاجم جيرو يتألق في مركز حراسة المرمى وينقذ ميلان من تلقي هدف قاتل (فيديو)
اضطر المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، لتغيير مركزه والتحول لحارس مرمى، في الدقائق الأخيرة من مواجهة فريقه ميلان ضد جنوى بالدوري الإيطالي بعد طرد زميله الحارس مايك ماينان.
وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم ميلان بهدف من توقيع كريستيان بوليسيتش، خرج ماينان من مرماه خارج المنطقة محاولا إبعاد الكرة، ليصطدم بأوكوبان مهاجم جنوى، في لقطة عاد فيها الحكم لتقنية الفيديو، ليقرر إشهار البطاقة الحمراء في وجه الحارس الفرنسي بعد ركله بركبته لمهاجم جنوى.
😱 @_OlivierGiroud_ WOW— SempreMilan (@SempreMilanCom) October 7, 2023
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وارتدى جيرو قميص زميله الحارس ماينان، ليصبح حارس ميلان في الدقائق الأخيرة المتبقية من المباراة.
تاريخي يا جيرو للـتاريخ!— عمرو (@bt3) October 7, 2023
pic.twitter.com/ewwRsxy0b4
ونجح جيرو بالفعل في الذود عن مرماه بكل بسالة في الدقيقة الأخيرة وأنقذ فريقه من تلقي هدف قاتل، بعدما خطف مهاجم جنوى الكرة وانسل داخل منطقة الجزاء لكن جيرو خرج بسرعة وارتمى ليقطع الكرة قبل أن يرتمي للمرة الثانية ليمسك بها.
تاريخي يا جيرو للـتاريخ!— عمرو (@bt3) October 7, 2023
pic.twitter.com/ewwRsxy0b4
وعقب نهاية المباراة بفوز ميلان بهدف دون رد، قامت جماهير "الروسونيري" بالتصفيق لجيرو وترديد الأهازيج احتفالا بما فعله في المباراة.
وبهذا الفوز الثمين والصعب، تصدر ميلان ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بفارق نقطتين عن منافسه إنتر، بينما تجمد رصيد جنوى عند 8 نقاط بالمركز الـ15.
المصدر: RT