المهاجم جيرو يتألق في مركز حراسة المرمى وينقذ ميلان من تلقي هدف قاتل (فيديو)

اضطر المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، لتغيير مركزه والتحول لحارس مرمى، في الدقائق الأخيرة من مواجهة فريقه ميلان ضد جنوى بالدوري الإيطالي بعد طرد زميله الحارس مايك ماينان.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم ميلان بهدف من توقيع كريستيان بوليسيتش، خرج ماينان من مرماه خارج المنطقة محاولا إبعاد الكرة، ليصطدم بأوكوبان مهاجم جنوى، في لقطة عاد فيها الحكم لتقنية الفيديو، ليقرر إشهار البطاقة الحمراء في وجه الحارس الفرنسي بعد ركله بركبته لمهاجم جنوى.

وارتدى جيرو قميص زميله الحارس ماينان، ليصبح حارس ميلان في الدقائق الأخيرة المتبقية من المباراة.

ونجح جيرو بالفعل في الذود عن مرماه بكل بسالة في الدقيقة الأخيرة وأنقذ فريقه من تلقي هدف قاتل، بعدما خطف مهاجم جنوى الكرة وانسل داخل منطقة الجزاء لكن جيرو خرج بسرعة وارتمى ليقطع الكرة قبل أن يرتمي للمرة الثانية ليمسك بها.

وعقب نهاية المباراة بفوز ميلان بهدف دون رد، قامت جماهير "الروسونيري" بالتصفيق لجيرو وترديد الأهازيج احتفالا بما فعله في المباراة.

وبهذا الفوز الثمين والصعب، تصدر ميلان ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بفارق نقطتين عن منافسه إنتر، بينما تجمد رصيد جنوى عند 8 نقاط بالمركز الـ15.

المصدر: RT