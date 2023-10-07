فورمولا واحد.. فيرستابن بطلا للعالم للمرة الثالثة تواليا

توج سائق "ريد بول" الهولندي ماكس فيرستابن، بطلا للعالم للفورمولا واحد للمرة الثالثة تواليا، خلال سباق السرعة (سبرينت) السبت، ضمن منافسات جائزة قطر الكبرى على حلبة لوسيل الدولية.

وساهم انسحاب المكسيكي سيرخيو بيريس الذي اصطدم به الفرنسي إستيبان أوكون (ألبين)، في تتويج زميله الهولندي متصدر الترتيب والذي كان يحتاج إلى 3 نقاط فقط ليحتفظ بلقبه في الفئة الأولى.

وكان فيرستابن يحتل المركز الثالث حين تعرض بيريس، ثاني الترتيب والسائق الوحيد الذي كان مازال بإمكانه مقارعته، للحادث، ما شرّع أمامه أبواب التتويج إذ لم يحتج لانتظار نهاية سباق السبرينت (19 لفة)، الذي أنهاه ثانيا خلف الأسترالي أوسكار بياستري (ماكلارين)، لكي يحتفظ بلقبه حيث كان بإمكانه تحقيق ذلك حتى لو انسحب قبل النهاية.

ورفع فيرستابن رصيده في المركز الأول في ترتيب السائقين إلى 407 نقاط، ليتقدم بفارق 184 نقطة عن زميله بيريس، في حين يحتل سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات والذي حل خامسا في السباق، المركز الثالث مع 194 نقطة.

وقال فيرستابن منتشيا بإنجازه الجديد "بالطبع إنه شعور رائع، لقد كان عاما رائعا والكثير من السباقات الرائعة وأشعر بالفخر الشديد بعمل الفريق".

وتابع "لقد كان من الممتع للغاية أن أكون جزءا من هذه المجموعة من الأشخاص وأن أتوج بطلا للعالم ثلاث مرات، هو أمر لا يصدق".

المصدر: وكالات