بيلينغهام يعادل رقم رونالدو التاريخي ويقود ريال مدريد لاكتساح أوساسونا

حقق ريال مدريد فوزا عريضا قوامه أربعة أهداف دون رد على حساب ضيفه أوساسونا، في مباراة جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وفرض لاعب الوسط الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام، نفسه نجما للمباراة بتسجيله الهدفين الأول والثاني، في الدقيقتين التاسعة و54، فيما أضاف البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الثالث في الدقيقة 65، وبعدها بخمس دقائق اختتم المهاجم الدولي الإسباني خوسيلو مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع.

وذكرت شبكة "أوبتا" لإحصاءات كرة القدم، أن بيلينغهام سجل سبعة أهداف في أول 8 مواجهات له في الدوري الإسباني، وهو أعلى رصيد للاعب في ريال مدريد بعد هذا العدد من المباريات منذ كريستيانو رونالدو في ديسمبر 2009 (سجل 7 أهداف أيضا).

7 - Jude Bellingham has scored seven goals after his first eight LaLiga games, the most by a Real Madrid player after his first eight games in the competition since Cristiano Ronaldo in December 2009 (7). King. pic.twitter.com/uKT545TUMi — OptaJose (@OptaJose) October 7, 2023

ومن جانبه، استعاد ريال مدريد بفضل فوزه على أوساسونا، صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة، بفارق نقطتين عن جيرونا الوصيف، و4 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث والذي يلتقي غدا الأحد مع مضيفه غرناطة.

المصدر: RT