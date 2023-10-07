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الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على برينتفورد بهدفين في وقت قاتل

الرياضة

الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على برينتفورد بهدفين في وقت قاتل
AP
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حول مانشستر يونايتد تخلفه بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1 على ضيفه برينتفورد، في لقاء أقيم على ملعب "أولد ترافورد" ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم الضيوف بهدف حمل توقيع ماثياس يانسين في الدقيقة 26 بعد خطأ من الحارس الكاميروني أندريه أونانا.

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وحافظ برينتفورد على تقدمه حتى الدقائق الأخيرة من زمن أحداث المباراة التي شهدت تسجيل البديل سكوت مكتومناي هدفين لمان يونايتد في الدقيقتين "90+3"، و"90+7".

هذه النتيجة جعلت مانشستر يونايتد يتقدم للمركز التاسع مؤقتا مع 12 نقطة، بينما ظل برينتفورد في المركز الـ14 بعدما تجمد رصيده عند سبع نقاط.

المصدر: RT

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