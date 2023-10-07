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ألعاب هانغجو.. الكويتي العجمي يخطف ذهبية الكاراتيه من الأردني المصاطفة (فيديو)

الرياضة

ألعاب هانغجو.. الكويتي العجمي يخطف ذهبية الكاراتيه من الأردني المصاطفة (فيديو)
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خطف الكويتي فهد العجمي، ذهبية غير متوقعة في رياضة الكاراتيه لوزن 67 كلغ، السبت في اليوم قبل الأخير من دورة الألعاب الآسيوية المقامة في مدينة هانغجو الصينية .

وجاء تتويج العجمي بعد فوزه على الأردني عبد الرحمن المصاطفة، حامل برونزية أولمبياد طوكيو، بنتيجة 9-6.

وكان النزال مثيرا ولم تعرف اتجاهاته حتى الثواني الأخيرة التي حقق فيها العجمي أداء تصاعديا أمام المصاطفة الذي كان مرشحا لنيل الذهبية.

وقال العجمي بعد فوزه بالذهبية في أول مشاركة في الألعاب "من يجتهد ينال مبتغاه. المصاطفة مصنف أول عالميا لكنني تمكنت من التغلب عليه.. التوتر لا بد منه، لكن نتغلب عليه بالحديث الذاتي".

المصدر: وكالات

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