دورة شنغهاي.. الروسي مدفيديف يستهل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح

سجل حامل اللقب الروسي دانييل مدفيديف، بداية قوية في دورة شنغهاي الصينية لماسترز الألف نقطة للتنس، اليوم السبت، بعدما تغلب على التشيلي كريستيان غارين ليبلغ الدور الثالث.

وجاء فوز النجم الروسي المصنف ثالثا عالميا بمجموعتين نظيفتين 6-3 و6-3.

ورغم المجهود الكبير الذي بذله غارين للعودة إلى المباراة في أكثر من مناسبة، كانت سرعة الروسي حاسمة في اللقاء.

وقال مدفيديف عقب فوزه "أمامنا بطولة طويلة، مع الكثير من اللاعبين الأقوياء، بدءا من مباراتي المقبلة.. لكن الهدف بالتأكيد هو محاولة الفوز بهذه الكأس الجميلة مرة أخرى".

وأضاف الروسي "أنا سعيد بالتأكيد بالعودة إلى شنغهاي. بصراحة أشعر أنني بحالة جيدة وأريد البقاء هنا لأطول فترة ممكنة".

ويحظى مدفيديف بشعبية كبيرة بين المشجعين الصينيين، وقد ظهر هذا الانسجام عندما توقفت مباراته ضد غارين داخل القاعة لفترة وجيزة بعدما عرقلت فراشة باللونين الأحمر والأبيض اللاعب الروسي عن إرساله، فضحك الجمهور وصفق عندما سلم الحشرة التي استقرت على إحدى كراته.

وكان مدفيديف أحرز لقب دورة شنغهاي في العام 2019، لكن البطولة لم تنظم على مدى السنوات الثلاث التالية بسبب جائحة كوفيد-19.

المصدر: وكالات