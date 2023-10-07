رسميا.. اتحاد جدة السعودي يعلن تعاقده مع نجمة ليفربول

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم للسيدات، تعاقده رسميا مع اللاعبة الإنجليزية ليان روب قادمة من فريق ليفربول.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد على منصة "إكس"، فيديو لليان روب التي تلعب في مركز قلب الدفاع، وهي ترتدي قميص الاتحاد وتقول: "يقولون إنني مدافعة قوية قليلا، أملك شعف كبير في لعبي، مجتهدة وآمل إضافة الإبداع أيضا".

Welcome to the tiger family Leighanne Robe! 💛🐅



ليان رووب تنضم لكتيبة النمور 🐅💛 pic.twitter.com/gPFkuyEWlZ — Al-Ittihad Ladies | سيدات الاتحاد (@ittiladiesclub) October 6, 2023

وكانت روب (29 عاما) قد أعلنت عبر حسابها على "إكس" نهاية مشوارها مع ليفربول في أواخر مايو الماضي.

يذكر أن منافسات الموسم الجديد من الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم للسيدات سينطلق في 13 أكتوبر الحالي.

المصدر: RT