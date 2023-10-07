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بعد مغادرته الهلال على عجل.. نيمار يحتفل بحدث سعيد في البرازيل (فيديو)

الرياضة

بعد مغادرته الهلال على عجل.. نيمار يحتفل بحدث سعيد في البرازيل (فيديو)
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احتفل النجم البرازيلي نيمار، المحترف في صفوف نادي الهلال السعودي، بحدث سعيد في حياته، إذ أنجبت صديقته برونا بيانكاردي، طفلة وهي مولوده الثاني.

ونشر البرازيلي عبر حسابه على منصة "إكس"، صورا له مع صديقته ومولودهما الجديد وكتب: "وصلت ابنتنا مافي لتكمل حياتنا. مرحبا يا ابنتي! أنت بالفعل محبوبة جدا منا.. شكرا لاختيارك لنا".

وتفاعل نادي الهلال مع تدوينة نيمار حيث أعاد نشرها على حسابه في منصة "إكس" وعلق: "تهانينا نيمار على مولودتك الجديدة".

وكان نيمار قد سافر أمس الجمعة على عجل إلى مدينة ساو باولو في البرازيل، بعد حصوله على إذن خاص من مدربه في نادي الهلال، خورخي خيسيوس لأجل حضور ولادة ابنته.

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يذكر أن نيمار لديه ابن يدعى دافي لوكا ويبلغ من العمر 12، وأنجبته صديقته السابقة كارولينا دانتاس.

المصدر: RT

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