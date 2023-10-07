بعد مغادرته الهلال على عجل.. نيمار يحتفل بحدث سعيد في البرازيل (فيديو)

احتفل النجم البرازيلي نيمار، المحترف في صفوف نادي الهلال السعودي، بحدث سعيد في حياته، إذ أنجبت صديقته برونا بيانكاردي، طفلة وهي مولوده الثاني.

ونشر البرازيلي عبر حسابه على منصة "إكس"، صورا له مع صديقته ومولودهما الجديد وكتب: "وصلت ابنتنا مافي لتكمل حياتنا. مرحبا يا ابنتي! أنت بالفعل محبوبة جدا منا.. شكرا لاختيارك لنا".

Nossa Mavie chegou pra completar as nossas vidas ❤️🙏🏼

Seja bem-vinda, filha!

Você já é muito amada por nós.. obrigada por ter nos escolhido ✨#BrunaBiancardipic.twitter.com/0BjF2o0xAL — Neymar Jr (@neymarjr) October 7, 2023

وتفاعل نادي الهلال مع تدوينة نيمار حيث أعاد نشرها على حسابه في منصة "إكس" وعلق: "تهانينا نيمار على مولودتك الجديدة".

Parabéns Neymar pelo seu novo bebê 🫶🏻💙 https://t.co/tAjPSta2Io — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) October 7, 2023

وكان نيمار قد سافر أمس الجمعة على عجل إلى مدينة ساو باولو في البرازيل، بعد حصوله على إذن خاص من مدربه في نادي الهلال، خورخي خيسيوس لأجل حضور ولادة ابنته.

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يذكر أن نيمار لديه ابن يدعى دافي لوكا ويبلغ من العمر 12، وأنجبته صديقته السابقة كارولينا دانتاس.

المصدر: RT