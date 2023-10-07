وسط أنباء عن إقالته من تدريب روما.. مورينيو يؤكد قدومه للدوري السعودي (فيديو)

أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، رغبته في العمل بالدوري السعودي، وسط التكهنات المحيطة بمستقبله مع نادي روما الإيطالي هذا الموسم.

ويعيش مورينيو فترة صعبة مع نادي روما بسبب سوء النتائج منذ بداية الموسم الحالي، حيث يحتل الفريق المركز الـ13 برصيد 8 نقاط جمعها من سبع مباريات.

وخلال حديثه مع الإعلامي المصري عمرو أديب عبر برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، ألمح المدرب البرتغالي إلى اقتراب رحلته في إيطاليا من نهايتها مؤكدا أنه سيدرب في يوم ما في الدوري السعودي.

المدرب جوزيه مورينيو عبر برنامج الحكاية: رونالدو كان أول من ذهب للدوري السعودي وهو ما أعطى الأمر منظورًا مختلفًا وجذب الأمر اهتمامًا كبيرًا.. سأذهب للعمل في السعودية 🇸🇦 #أكشن_مع_وليد#الاهلي_الاتحاد



يعرض الآن مجاناً على شاهد #Shahidhttps://t.co/1EM8zAAMv7pic.twitter.com/Tg0kZbYQId — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) October 6, 2023

وقال مورينيو ردا على سؤال يخص قدوم النجوم الكبار وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو إلى السعودية: "أنظر للأمر لأنني أعرف رونالدو جيدا وليس لكونه من البرتغال مثلي، هو أول من ذهب للدوري السعودي وأعطى الأمر منظورا مختلفا".

وأضاف: "في تلك الفترة (عندما انضم رونالدو للنصر السعودي في يناير 2023)، بدأ اللاعبون يفكرون في الأمر على أنه موقف فردي من رونالدو، وفجأة هذا الصيف أدرك الناس أن كل شيء يتغير حقا، وأن هناك الكثير من اللاعبين يتجهون للسعودية وليس فقط من هم في نهاية مسيرتهم بل أيضا اللاعبون الذين يعيشون أفضل سنوات مسيرتهم".

وتابع حديثه: "المنافسة هناك شديدة وحقيقية ليس فقط في الدوري المحلي ولكن أيضا في المسابقات الآسيوية ودوري أبطال آسيا، وهذا الأمر جذب العديد من النجوم في أوروبا وأتمنى أن تسير الأمور على النحو الذي يريدونه".

أما عن قدومه إلى السعودية، أكد مورينيو: "بالطبع سيرونني قريبا لأنني أذهب إلى هناك بصفة مستمرة، لكنني مقتنع بأنني سأذهب إلى هناك للعمل أيضا، لا أعرف متى ولكنني متأكد من أنني سأنتقل إلى هناك".

وتأتي تصريحات مورينيو تزامنا مع ما نشرته صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية حول إمكانية إقالته من تدريب روما لو خسر مواجهة كالياري غدا الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي.

يذكر أن المدرب البرتغالي ارتبط خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بتدريب الهلال والأهلي في السعودية، واعترف بتلقيه عرضا مجنونا ولكنه رفضه من أجل البقاء مع روما.

المصدر: وكالات