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تعليق مثير للسوري السومة بعد فوز الأهلي على الاتحاد في ديربي جدة

الرياضة

تعليق مثير للسوري السومة بعد فوز الأهلي على الاتحاد في ديربي جدة
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أبدى مهاجم الأهلي السابق والعربي القطري الحالي، النجم السوري عمر السومة، سعادته بفوز "الراقي" على جاره الاتحاد في ديربي جدة، أمس الجمعة في قمة المرحلة التاسعة من الدوري السعودي.

وتغلب نادي الأهلي على الاتحاد بهدف نظيف من توقيع الإيفواري فرانك كيسييه.

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وكتب السومة عبر حسابه على منصة "إكس" عقب المباراة: "جدة كذا أهلي و بحر.. ألف مبروك لجمهور الأهلي".

وكان المهاجم الدولي السوري البالغ عمره 34 عاما، قد تألق في صفوف نادي الأهلي عندما دافع عن ألوانه  بين العامين 2014 و2023، قبل أن يرحل لنادي العربي القطري.

المصدر: RT

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