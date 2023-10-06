الشيخ منصور بن زايد قد يفقد مانشستر سيتي بسبب "علاقاته بروسيا"

أفادت صحيفة sport.es بأن مالك نادي مانشستر سيتي نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، قد يفقد ناديه بسبب "علاقاته" المزعومة مع روسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، تكفل بمتابعة هذه القضية بناء على طلب شركة محاماة موالية لأوكرانيا.

إقرأ المزيد

وزعمت أن الشيخ منصور ساعد رجال أعمال روس في تحويل الأموال إلى الإمارات.

وفي حال تأكدت المعلومات، فإن الشيخ منصور قد يخسر النادي، لأنه وفقا لقواعد الدوري الإنكليزي الممتاز، يمكن استبعاد المالكين من الإدارة في حال انتهاك حقوق الإنسان والتهرب الضريبي.

واشترى منصور الحصة المسيطرة في مانشستر سيتي عام 2008، ومنذ ذلك الحين فاز الفريق بـ 21 بطولة.

المصدر: نوفوستي