إصابة "دموية" لنجم الأهلي السعودي في لقاء اتحاد جدة

تعرض نجم نادي الأهلي، الدولي الإيفواري فرانك كيسييه، لـ"إصابة دموية" خلال مواجهة فريقه ضد اتحاد جدة مساء يوم الجمعة لحساب الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

وفي الدقيقة 13 وخلال إحدى الكرات العالية، ارتقى كيسييه للحصول على الكرة داخل منطقة جزاء الاتحاد، لكنه اصطدم برأس المدافع البرازيلي الأصل الإيطالي الجنسية لويز فيليبي الذي كان يحاول بدوره الوصول للكرة.

فرانك كيسيه ينزف بالدقيقه 13 بعد تدخل فليبي pic.twitter.com/nHPL6KWHIL — عالم كيسييه | Kessié 🇨🇮 (@FK79WORLD) October 6, 2023

وسقط كيسييه على أرض الملعب وسالت الدماء من رأسه، وسط رفض الحكم احتساب ركلة جزاء للنادي الأهلي، حيث أكد على أن إصابة اللاعب الإيفواري جاءت بعد احتكاك طبيعي مع اللاعب المنافس.

وبعد استمرار معالجته لمدة 4 دقائق، عاد النجم الإيفواري لمواصلة اللعب، وسقط على أرضية الملعب مجددا في الدقيقة 19، إلا أنه أصر على استكمال المباراة.

وحصد النادي الأهلي، نتاج تضحية كيسييه، عندما سجل اللاعب بنفسه، الهدف الأول لـ"الراقي" في الدقيقة 31.

وانتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

المصدر: وكالات